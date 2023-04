Stiri pe aceeasi tema

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.

- Dupa ce au avut de facut o proba care s-a dovedit mai dificila decat ar fi crezut, concurenții au pornit spre o noua destinație. Doina Teodoru a avut parte de o surpriza, atunci cand o localnica a recunoscut-o.

- In ciuda prețurilor tot mai „piperate” de la raft, mulți romani nu renunța sa manance carne. Ca e carne de vita, de porc sau de pui, ea se regasește in meniul oamenilor de toate varstele – copii, parinți și bunici. In tot acest context, s-a aflat ca o femeie a ajuns sa ia la intrebari […] The post Carne…

- Dupa ce a decis sa se retraga pentru o vreme din televiziune, vedeta a avut din ce in ce mai puține apariții publice. Echipa de paparazzi a redacției Playtech Știri a reușit insa sa obțina imagini in exclusivitate cu fosta prezentatoare TV. Geanina Ilieș a trecut printr-o transformare incredibila, arata…

- Situație incredibila la America Express. Chef Catalin Scarlatescu a fost palmuit de catre o localnica din Guatemala, in cadrul unei misiuni din competiție. Reacția incredibila a juratului de la Chefi la Cuțite. Ce a spus partenera lui, Doina Teodoru. America Express ține telespectatorii cu sufletul…

- Un barbat din Germania aflat in stare avansata de ebrietate a sunat panicat la numarul de urgențe și a anunțat ca a gasit in pat o femeie straina, informeaza Digi24. Barbatul de 56 de ani, din Susen, Baden-Wurttemberg, a sunat la 112 vineri dupa-amiaza și a anunțat ca „o femeie zacea in patul lui”,…

- Taribo West, fost internațional nigerian, candva jucator la Inter și AC Milan, are propria biserica, numita Refugiu in Furtuna Miracolului Ministerelor Tuturor Națiunilor. S-a intamplat intr-o zi de 6 decembrie 1998, dupa-amiaza. Era minutul 51 al meciului Vicenza - Inter (1-1), cand Mircea Lucescu…

- O canadiana a recunoscut ca a trimis ricin in 2020 intr-o scrisoare catre Donald Trump, care la acea vreme deținea funcția de președinte al SUA. Ea risca aproape 22 de ani de inchisoare, potrivit NBC News. Pascal Ferrier, in virsta de 55 de ani, i-a cerut lui Trump sa renunțe la depunerea cererii de…