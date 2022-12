Stiri pe aceeasi tema

- Moartea regretatului Nosfe a cutremurat Romania și a adus o tristețe uriașa in randul celor care l-au cunoscut. Este cazul și a Floricai Baboi de la Chefi la cuțite, cea care a legat o prietenie stransa cu artistul și cu soția acestuia și care a fost daramata de vestea trecerii in neființa a cantarețului.…

- Florica Baboi e marea caștigatoare de la Chefi la cuțite care a plecat acasa cu suma de 30.000 de euro, dupa ce a reușit sa-i convinga pe chefi ca merita marele premiu. Dupa ce și-a vazut visul implinit, inca o dorința de-a acesteia a devenit realitate. Soțul i-a pregatit o surpriza de zile mari, iar…

- Florica Baboi și-a sarbatorit, recent, ziua de naștere și a fost surprinsa de un cadou special, care a emoționat-o. Caștigatoarea concursului Chefi la cuțite, sezonul 10, a publicat fotografia cu surpriza pe rețelele de socializare, iar aceasta are legatura cu ultima realizare a ei.

- Florica Baboi a facut senzație in emisiunea Chefi la cuțite, cu atat mai mult dupa ce a fost desemnata caștigatoarea sezonului 10. De atunci, aceasta a intrat in atenția publicului, care a devenit din ce in ce mai curios de viața ei. Dupa mai multe intrebari, Florica a spus adevarul despre emisiune…

- In cadrul unui interviu special, Madalina Crețan a facut dezvaluiri despre perioada frumoasa petrecuta alaturi de Nosfe in competiția Chefi la cuțite și despre prieteniile stranse legate in cadrul show-ului. Caștigatoarea marelui premiu, Florica Baboi, a și demonstrat ca artistul și soția lui i-au fost…

- Oxi, una dintre concurentele sezonului 10 de la Chefi la cuțite, a dorit sa faca lumina in cazul acuzațiilor cum ca cel mai indragit shoow culinar ar fi regizat. Fosta concurenta din echipa chef-ului Florin Dumitrescu a vorbit despre comportamentul ei in emisiune și despre eliminari.

- Marea Finala a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10, a adus-o caștigatoare pe Florica Baboi. Concurenta a avut o reacție memorabila atunci cand a aflat ca ea este cea care a obținut premiul de 30.000 euro, astfel ca nu a putut sa iți mai controleze emoțiile. Mai mult, Florica a marturisit ca și-a implinit…

- Roxana Crudu, aka Oxy, este una dintre concurentele de la emisiunea Chefi la cuțite care a impresionat publicul cu povestea sa trista de viața, dar și cu puterea de a trece peste toate tragediile din viața sa. Aceasta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria și viața ei.