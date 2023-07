Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre vulnerabilitațile importante din economie o reprezinta subcapitalizarea cronica a firmelor, susține Florian Neagu, care va fi șeful Direcției de Stabilitate Financiara din BNR, acum fiind acting director.

- Romania U21 a remizat in ultimul meci de la EURO 2023, scor 0-0 impotriva Croației U21. Selecționerul Emil Sandoi a dat de ințeles ca nu va continua pe banca „tricolorilor” și a gasit mai multe probleme in fotbalul romanesc. Intrebat despre viitorul lui pe banca reprezentativei de „tineret”, Emil Sandoi…

- Noul Guvern Marcel Ciolacu (PSD-PNL) incearca sa convinga lanțurile de magazine alimentare sa scada prețurile la alimentele de baza precum carnea, painea, uleiul, faina, lactatele, laptele.Premierul Marcel Ciolacu s-a consultat marți, la Palatul Victoria, cu liderii rețelor comerciale din sectorul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum si retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…

- Membrii Asociației "Energia Inteligenta" au analizat tarifele practicate obligatoriu de furnizorii de gaz metan din cauza intervenției statului asupra prețului final.Graficul TTF (Title Transfer Facility) - bursa virtuala de la Amsterdam pentru tranzacționarea gazului metan - arata ca in mai…

- RE/MAX Romania – parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment – a inregistrat in primul trimestru al acestui an comisioane de aproximativ 2,5 mil. Eur. Birourile RE/MAX au intermediat in acest interval cca. 2200 de tranzacții la nivel național. Dinamica…

- Corpul de Control al Ministerului Agriculturii și reprezentanti ai mai multor institutii au facut verificari la legumicultorii din Buzau, a informat news.ro. Patru persoane sunt cercetate de procurori.Controalele au avut loc joi, 11 mai, in bazinul legumicol Glodeanu Sarat, cu participarea reprezentantilor…

- Guvernul, reprezentanții procesatorilor și ai rețelei marilor magazine au convenit o reducere a prețului pentru laptele de consum pe o perioada de șase luni. In acest moment, un litru de lapte in supermarketuri se vinde cu prețuri intre 8 și 10 lei. Guvernul nu a anunțat care va fi nivelul reducerii…