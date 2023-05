Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii incep sa iși piarda interesul pentru chirii in condițiile in care prețurile cresc de la o luna la alta. Daca la Cluj-Napoca apartamentele cu doua-trei camere au prețuri constante, chiria pentru garsoniere s-a scumpit iar.

- Casele de pariuri au invadat și Bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca, dupa ce Maraștiul a fost ”cucerit” de pacanele și pariuri. ”Pe marele și frumosul bulevard Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca, din atragatorul, scumpul, liniștitul și conservatorul cartier Gheorgheni, in stația de autobuz…

- Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricută” Cluj-Napoca in parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara a lansat proiectul “Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san – etapa IIʺ. In…

- Politistii si procurorii DIICOT Suceava efectueaza 27 de perchezitii in judetul Suceava si in municipiul Cluj-Napoca, intr-un dosar in care persoane din Radauti sunt suspectate ca vindeau droguri si substante psihoactive unor consumatori, inclusiv minori. In cadrul perchezițiilor au fost facute capturi…

- ”Grupul JD Agro Cocora, jucator ce exploateaza terenuri agricole, detinuta de investitori danezi prin Romania Farm Invest A/S, anunta achizitionarea unei ferme agricole cu o suprafata de aprox. 1.370 de hectare in judetul Constanta. Noua proprietate va fi integrata in cadrul fermei JD Agro Amzacea,…

- Ce sume ar putea primi locuitorii in cazul unei despagubiriNumarul record de 540 de replici care au urmat dupa seismele puternice din județul Gorj, și inca se produc in aceasta zona a produs pagube in 18 județe, conform datelor recent raportate. Oamenii, dar și autoritațile inca numara și constata aceste…

- Un nou cutremur mediu, cu magnitudinea 4,3, s-a produs vineri, la ora 11:11, in Oltenia, judetul Gorj, la adancimea de 15 kilometri, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la 104 km nord-vest de Craiova, 107 km sud-vest…

- Primarul Emil Boc este dur cu arhitecții, pe care ii acuza ca ei ar fi vinovați pentru construcțiile haotice din Florești, pe care nu le vrea și in Cluj-Napoca. In realitate, blocurile ingramadite intre case sau intre ele sunt o realitate de ani buni, pe care poate edilul nu o vede.Acesta s-a rastit…