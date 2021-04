Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a reactionat sambata, intr-un interviu acordat cotidianului sportiv As, la criticile extrem de dure formulate de presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, la adresa sa, dupa ce a lansat proiectul Super Ligii europene de fotbal, scrie DPA. …

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, initiatorul proiectului Super Ligii europene de fotbal, sustine in continuare demersul afirmand ca el este necesar in conditiile in care ''fotbalul este grav avariat'' si precizeaza ca nu va fi cu ''circuit inchis'', scrie DPA. Intr-un interviu…

- Cluburile care au ramas implicate in proiectul Super Ligii risca sa fie excluse in viitor din competitiile organizate de UEFA, a amenintat din nou presedintele forului fotbalistic european, Aleksander Ceferin, transmite DPA. Dintre cele douasprezece cluburi care au lansat Super Liga, opt s-au retras…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, l-a criticat dur pe presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, care a lansat ideea infiintarii Super Ligii europene de fotbal, scrie Reuters. ''Perez este acum presedintele unei Super Ligi care nu exista, deci este presedintele unui…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a salutat miercuri dimineata retragerea celor sase cluburi engleze dintre cei 12 promotori ai unei Super Ligi private, promitand sa "reconstruiasca unitatea" fotbalului european, zdruncinata puternic in ultimele zile, informeaza AFP. "Important este acum sa mergem…

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a explicat luni seara, la televiziunea spaniola, motivele crearii Super Ligii, a carei menire este aceea de "salvare a fotbalului", in conditiile perioadei dificile pe care o traverseaza in prezent sportul-rege. "Nu este o liga pentru…

- Lucrurile se mișca rapid în fotbalul momentului: întâi a fost anunțul oficial al apariției Super Ligii, iar acum la doar câteva zeci de ore distanța a aparut și informația care ne spune când va debuta competiția care va face uitata celebra Champions League."Totul…

- Florentino Perez, presedintele clubului Real Madrid, a fost cel ales de cele 12 cluburi fondatoare sa prezideze noua Super Liga europeana, despre care a afirmat ca ''va ajuta fotbalul la toate nivelurile'', transmite EFE. ''Fotbalul este unicul sport global in lume…