Florence + the Machine lanseaza piesa “Sky Full Of Song”

- Paul Damixie lanseaza „Spanish”, un mix pop-dance, care are toate sansele sa devina un hit estival de clubbing. “Succesul pe care l-a avut piesa “Get Lost” a fost un impuls urias pentru mine. Mi-a demonstrat ca se poate si ca sunt pe drumul cel bun cu ceea ce fac. Pentru noul single, “Spanish”, am sperante…

- O noua premiera muzicala in Republica Moldova. Interpreta Olia Tira a lansat astazi o noua piesa intitulata „Fix ca tine", dupa ce luase o pauza de un an și jumatate. Impreuna cu producatoarea Ala Donțu, a filmat și un videoclip.

- Faydee, starul australian care impreuna cu Shaggy, Mohombi si Costi au luat cu asalt topul Billboard, lanseaza un nou single si videoclip, „Crazy”. Piesa este produsa de austriacul Gon Haziri cu care Faydee a mai colaborat si la piesa „When I’m gone”. „”Crazy” este o piesa in care am mare incredere…

- Obie, artistul nigerian care a cucerit Romania la X Factor in 2017, revine cu un nou single, insotit de un videoclip hot: „Vamonos”. Piesa este compusa de artist, iar de orchestratie s-au ocupat Obie impreuna cu Razvan Matache. Videoclipul piesei, regizat de Alex Ceausu, se deruleaza ca o aventura plina…

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Feli Donose lanseaza videoclipul „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul…

- Cine s-a gandit sa ne audca o piesa noua chiar in ziua in care se vorbește despre flori, ciocolata, cina romantica și dragoste? Ei bine, de Ziua Indragostiților, What’s UP vine cu o declaratie de dragoste "spumoasa”, plina de emotii: “Hana”. Piesa este compusa de What's UP și produsa de Tudor Monroe.

- “Piesa continua povestea de dragoste cu limba franceza pe care am inceput-o cu “Arrive”, evoluand atat din punct de vedere muzical, cat si al versurilor. Am lucrat foarte mult in aceste luni pentru a ajunge la cea mai buna versiune si suntem foarte fericiti cu rezultatul final.” – Caitlyn Compusa de…