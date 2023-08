Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, a prefațat disputa cu Flora, de la Tallinn, manșa decisiva a turului III preliminar din Conference League Flora Tallinn - Farul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Farul a caștigat manșa tur, scor 3-0Daca trece de Flora Tallinn,…

- Farul - Flora Tallinn 3-0. Denis Alibec, 32 de ani, a fost din nou motorul campioanei, gol și contribuții decisive la celelalte reușite in duelul cu Flora Tallinn. Manșa retur se va disputa in Estonia, la Tallinn, joi, 17 august, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.RO.Daca trece de Flora Tallinn, Farul…

- Farul Constanta, FCSB si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-au aflat potentialele adversare din play-off-ul Europa Conference League la fotbal, in cazul in care vor trece de turul al treilea preliminar, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la Nyon.1. Farul Constanța, daca trece de Flora Tallinn,…

- FCSB - CSKA 1948 Sofia (1-0 in tur), manșa secunda din turul II preliminar Conference League, se disputa joi, de la 21:30, pe „Arcul de Triumf” (fara spectatori), liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- In tur, la Ovidiu, Farul a castigat, scor 3 2 2 2 , golul victoriei venind in minutul 90 5 Campioana Romaniei, Farul Constanta, sustine joi, 3 august 2023, mansa secunda din turul doi preliminar al competitiei europene Conference League, in deplasare, la Erevan, contra campioanei Armeniei, FC Urartu.…

- Farul Constanta - Urartu Yerevan, meci contand pentru prima mansa a turului al doilea preliminar din Conference League, este programat, joi, 27 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2 si Prima Sport 2.

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, a prefațat disputa cu Urartu, din turul secund preliminar al Conference League. Farul - Urartu, in turul 2 preliminar din Conference League, se joaca joi, de la ora 21:30. Manșa decisiva este programata pe 3 august, de la ora 18:00, in ArmeniaFarul - Urartu va…

- Manșa secunda din turul II preliminar Conference League, FCSB - CSKA 1948 Sofia, va fi liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport și Digi Sport (joi, 3 august, 21:30). CSKA 1948 Sofia și FCSB se intalnesc azi, 26 iulie, de la ora 20:30, pe „Vasil Levski”, in prima manșa a turului…