Flight Festival 2021, la start! 13 zile de evenimente în 10 locații diferite Flight Festival 2021, la start! 13 zile de evenimente in 10 locații diferite Flight Festival impanzește orașul Timișoara pentru urmatoarele 13 zile. Pregatirea pentru decolare a avut loc in seara de 19 august, in Piața Unirii, cu un moment artistic realizat de Flight Orchestra și Imani Music, o serie de activitați inedite pentru cei prezenți in piața și un cocktail party in locația D’arc. Urmeaza 13 zile de evenimente culturale și artistice, in 10 locații diferite, incepand din 20 august și pana in 1 septembrie, cu un program conceput pe cele 4 mari componente ale festivalului: MUSIC, TECH, FILM,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

