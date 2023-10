Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea și Flick traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi se bucura mereu de vacanțe frumoase. Recent, cei doi soți au plecat intr-o vacanța de lux alaturi de fiica lor, Eva Maria. Cei trei au fugit de frig și s-au dus intr-o zona calduroasa. Iata ce au postat pe rețelele de socializare!

- MESAJ… Persoanele de varsta a treia: parintii, bunicii, rudele si prietenii nostri, cu totii au fost sarbatoriti pe 1 octombrie. „Cine nu are batrani, sa-i cumpere” este o veche zicala romaneasca. Noi ii vom cinsti si prin intermediul ziarului „Vremea Noua”. In februarie 1991, Organizatia Natiunilor…

- Cu inimile pline de bucurie și dragoste, celebrul cuplu format din Jennifer Lopez și Ben Affleck sarbatorește un moment de importanța deosebita in viața lor: implinirea unui an de casatorie! Vedeta a postat imagini emoționante de la cununie.

- Flick, "Domnul Rima", și soția sa, Denisa Filcea, se iubesc ca in prima zi. Sunt casatoriți de 3 ani, nu au dormit niciodata separat și marturisesc ca se ocupa exclusiv de creșterea fiicei lor, Eva Maria.Denisa Filcea și Andrei Sebastian Filcea, cunoscut public ca Flick, "Domul Rima", sunt casatoriți…

- Flick și Denisa Filcea iși sarbatoresc fiica in aceasta zi și asta pentru ca pe micuța lor o cheama Maria. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, partenera omului de radio a facut o postare pe rețelele personale de socializare pentru micuța ei, Eva Maria. Iata ce a postat vedeta pe pagina sa de…

- Denisa Filcea a realizat un lucru important, dupa ce a fost declanșata alarma de incendiu in vacanța din New York. Vedeta a fost plecata in strainatate alaturi de soțul ei, Flick, și fiica lor, Eva Maria. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția fostului om de radio a facut declarații despre aceasta…

- Flick și Denisa Filcea au avut parte de momente unice in Statele Unite ale Americii, iar soția lui Flick a implinit 30 de ani intr-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume. Insa, acest lucru nu i-a ferit pe cei doi de probleme și situații care i-au dezamagit profund. Iata ce li s-a intamplat,…

- Denisa Filcea implinește astazi 30 de ani și sarbatorește alaturi de familie. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu privire la ziua sa de naștere, precum și numeroasele experiențe pe care le-a trait de-a lungul vieții.