Flick este un barbat fericit din toate punctele de vedere. Soția lui, Denisa Filcea, a nascut in urma cu cateva zile o fetița perfect sanatoasa dupa care cei doi parinți sunt topiți. Omul de radio s-a fotografiat in timp ce o ține pe cea mica in brațe, iar la descrierea pozei a atașat un mesaj tare emoționant pentru fata care ii va aduce zambetul pe buze in fiecare zi de acum in colo.