Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul Pandurii Tg. Jiu și Csikszereda au remizat, scor 0-0, in penultima etapa a sezonului regulat din Liga 2. Valentin Suciu (40 de ani), antrenorul oaspeților, a acuzat arbitrajul. Rezultatele complete ale etapei #20 din Liga 2 In minutul 86, David Bor, jucatorul cu numarul 22, a trimis mingea…

- Echipele Arsenal Londra, AS Roma, Granada si Dinamo Zagreb s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale Ligii Europa, trecand in optimi de Olympiakos, Molde, Sahtior Donetk si Tottenham, potrivit news.ro. Rezultatele inregistrate sunt urmatoarele: Citește și: Ieșire a consilierului…

- Flavius Stoican (44 de ani) a fost demis de la revelația Ligii a 2-a, Viitorul Pandurii Tg. Jiu, dar oficialii echipei au revenit asupra deciziei dupa cateva ore. Flavius Stoican a facut minuni la Viitorul Pandurii Tg. Jiu. A calificat in premiera echipa in semifinalele Cupei Romaniei, unde se va duela…

- Flavius Stoican (44 de ani), antrenorul divionarei secunde Viitorul Pandurii Tg. Jiu, a oferit o prima reacție dupa tragerea la sorți pentru semifinalele Cupei Romaniei. Gorjenii vor infrunta Universitatea Craiova. Astazi, 16 martie, s-au stabilit semifinalele Cupei Romaniei. Astra va juca cu Dinamo,…

- Ripi primește sambata vizita celor de la Viitorul Pandurii Targu Jiu, o formație implicata in lupta pentru calificarea in play-off și care are 28 de puncte, la fel ca precedentele adversare ale echipei banațene, in speța Calarași și FK Csikszereda. Partida conteaza pentru antepenultima runda a sezonului…

- Flavius Stoican, antrenorul celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, ii transmite lui Gigi Becali sa fie cu ochii pe fundașul central Mihai Lixandru (19 ani). Viitorul Pandurii Targu Jiu a eliminat-o pe Gaz Metan Medias in optimile de finala ale Cupei Romaniei, scor 1-0, si poate privi cu optimism startul…

- Se spune ca succesul reprezinta 1 % talent și 99 % – munca. Așa sa fie? Afla din acest articol ce au de spus studentele care au reușit sa obțina nota maxima la toate examenele de la facultate: care este secretul succesului lor, cum iși organizeaza timpul, ce hobby-uri au și ce planuri de viitor. Nina…

- Se spune ca succesul reprezinta 1 % talent și 99 % – munca. Așa sa fie? Afla din acest articol ce au de spus studentele care au reușit sa obțina nota maxima la toate examenele de la facultate: care este secretul succesului lor, cum iși organizeaza timpul, ce hobby-uri au și ce planuri de viitor. Nina…