- Boxerul roman Flavius Biea a castigat centura vacanta de campion mondial IBA la categoria mijlocie, dupa ce l-a invins la puncte pe argentinianul Juan Jose Velasco, vineri seara, intr-un meci desfasurat pe durata a 12 reprize, intr-o gala profesionista gazduita de Sala Polivalenta din Mioveni.

