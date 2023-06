Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, cea de-a doua din cele alocate Festivalul Național Concurs de Muzica Populara „Benone Sinulescu” – unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Romania -, in Dragaica va avea loc Gala Laureaților, urmata de recitaliuri artistice de excepție susțiunute de Nicolae Botgros…

- Ajuns la cea de a cincea ediție, Festivalul Național Concurs de Muzica Populara „Benone Sinulescu”, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Romania, va avea loc in zilele de 17 și 18 iunie, pe scena Targului Dragaica, Buzau. Evenimentul este organizat in fiecare an de catre Centrul Cultural…

- Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” a afișat rezultatele preselecției Festivalului Național Concurs de Muzica Populara „Benone Sinulescu”. Concurenții au fost selectați pe trei categorii. La categoria pana la 12 ani sunt admiși 18 concurenți, la categoria 12-16 ani, au trecut de…

- In week-end-ul 17-18 iunie, cand se va desfașura Festivalul National Concurs de Muzica Populara „Benone Sinulescu”, eveniment care duce mai departe mostenirea lasata de marele nostru artist, adica dragostea de muzica populara si folclorul romanesc, adevarate valori ale neamului nostru” , buzoienii se…

- Evelina Gudan a castigat premiului I la olimpiada de limba si literatura romana din Ucraina. Ea este eleva in clasa a IX-a la Liceul din Dranita, regiunea Cernauti și iși doreste sa urmeze o facultate in Romania. Prezenta la Tulcea pentru a participa la un eveniment organizat de colegiul dobrogean “Spiru…

- Coridorul rutier care sa lege Polonia de Romania pe ruta Siret- Cernauți -Ternopil – Lvov – Varșovia se afla pe harta de prioritați a Comisiei Europene, a anunțat astazi președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. De menționat ca primele demersuri pentru construirea acestui coridor au fost…

- Festivalul Național Concurs de Muzica Populara „Benone Sinulescu” a ajuns la cea de-a V-a ediție. Este unul dintre cele mai importante evenimente de folclor din Romania, organizat de Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, se va desfașura pe 17 și 18…

- Trei deputați neafiliați, aleși pe listele Alianței pentru Unirea Romanilor – printre care și parlamentarul de Buzau Nicolae Roman -, și unul aparținand Partidului Social Democrat au semnat inițiativa senatorului Diana Șoșoaca de revendicare a unor teritorii romanești care acum aparțin Ucrainei, arata…