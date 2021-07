Flagrant ! A vrut sa mituiasca un politist cu 8000 de euro !

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Salaj, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, au constatat infracțiunea flagranta de dare de mita, savarșita de un barbat cercetat intr-un dosar penal. „In cauza, șeful…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “evadarea”. In fapt, la data de 17 iunie 2021, polițiștii, fiind in executarea atribuțiilor…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti a deschis dosar penal pentru ultraj F. T. Luni seara, in jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Secției nr.3 Ploiești au fost alertati ca un politist local ar fi fost agresat in zona de Vest a municipiului. Cu referire la acest caz, reprezentantii Inspectoratului…

- bataiMarți, 25 mai, in urma cercetarilor și investigațiile efectuate de catre organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Postului de Poliție Barsana și in baza probatoriului administrat s-a luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 22 de ani din localitate. Acesta este cercetat…

- Astazi, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura Centrala și Serviciile Județene Anticorupție Sibiu, Alba, Brașov și Cluj, pun in executare 17 mandate de percheziție domiciliara pentru probarea…

- Un copil in varsta de 5 ani si-a pierdut viata, luni, dupa ce a fost impuscat de catre fratele sau, in varsta de 8 ani, cu o arma cu aer comprimat, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras. „Astazi (luni, n.r.), in jurul orei 15.00, politistii au fost sesizati prin Apel 112, cu privire…