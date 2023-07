Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani au inceput, luni, interventiile in insula Rodos, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Ei actioneaza in sud-estul insulei, incendiile fiind favorizate de vantul puternic si temperaturile ridicate, potrivit news.ro.”Cei 52 de pompieri, ajunsi in aceasta dimineata…

- Aproape 30 de turiști romani urmeaza sa fie evacuați din insula Rodos, cuprinsa de incendii de vegetație, a precizat Ministerul de Externe de la București. Ei au anunțat autoritațile romane ca se afla in afara oricarui pericol și vor parasi insula cu ajutorul autoritaților din Grecia. De altfel, autoritațile…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, intre 25 și 30 de cetațeni romani se aflau in zona de evacuare…

