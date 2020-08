Vești bune pentru piesa de debut a proiectului Bastard!. “F..K THAT” este pe locul 1 in top 200 Shazam Rusia și pe locul 39 in Shazam Top 200 Global. Piesa, care are o evoluție foarte buna la nivel internațional, este deja prezenta pe NRJ și Europa Plus, doua dintre cele mai mari stații radio din Rusia. Piesa a fost produsa de Bastard!, iar muzica și versurile ii aparțin lui Minelli. Mesajul lui Minelli fața de cei care asculta piesa este de empowerment, de a avea incredere in sine indiferent de ceea ce cred și iși doresc ceilalți. ‘If you think I should change the way I am / Just to please you…