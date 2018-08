Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a declarat ca tanarul a fost identificat și este cautat de polițiști. „In aceasta dimineața, o persoana, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Slatina, a acroșat un alt autoturism parcat, provocand pagube materiale. Dupa eveniment,…

- Politistii au fost sesizati, sambata dimineata, in jurul orei 4, de o femeie din localitate despre faptul ca fiul sau de 15 ani l-ar fi violat pe fratele lui de 4 ani dupa care ar fi disparut de la domiciliu. Potrivit ziarulincomod.ro, baiatul cautat are inalțime 1,70, constituție astenica,…

- În noaptea de marți spre miercuri, șoferul unui autoturism marca VW Golf a produs un accident de circulație, dupa care a fugit, fiind vazut de martori. Autoturismul marca VW Golf IV argintiu, cu numarul BH -11-YDF, a lovit autoturismul unui florestean. Șoferul…

- Accident rutier pe DN 2 Adjud Un barbat, sub influența alcoolului, respectiv 0.44 mg/l alcool pur, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Bacau-Adjud, a intrat in coliziune cu un tractor care circula regulamentar pe aceeași direcție de mers. Din accident a rezultat o victima,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Alexandra Petrovici, a declarat ca un grav accident rutier a avut loc miercuri seara in localitatea Becicherecu Mic, in apropiere de Timisoara. "Un barbat de 21 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Timisoara…

- Un barbat din Argeș a condus mai bine de 40 de ani fara permis valabil. Polițiștii rutieri l-au oprit in trafic pentru exces de viteza și au constatat ca șoferul avea permisul de conducere anulat din 1976. De atunci insa, omul a circulat nestingherit și a avut un noroc chior, pana acum. Oamenii legii…

- In data de 24.06.2018, in jurul orei 19:10, un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Romos, in timp ce conducea un autoturism pe strada Popa Șapca, spre strada Plantelor, din municipiul Orastie, a oprit pentru a se asigura la intrarea in intersecție, moment in care un autoturism a patruns pe contrasens,…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, militar la o unitate din Capitala, aflat in minivacanta de Rusalii acasa, in judetul Olt, a murit duminica, dupa ce s-a electrocutat la pescuit, in localitatea Margineni Slobozia.Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a declarat ca tanarul a atins…