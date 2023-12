Stiri pe aceeasi tema

- Printre persoanele gasite carbonizate in incendiul de la Ferma Dacilor se afla și un tanar de 21 de ani – Vlad Baiceanu, care este fiul generalului Petru Baiceanu, seful Directiei Generale de Informatii a Armatei (DGIA). Mama lui Vlad Baiceanu, tanarul mort la Ferma Dacilor, este Elena Baiceanu, directoare…

- Secția militara a DNA a clasat in martie 2023 un dosar care privea modul in care funcționa Ferma Dacilor fara autorizație de incendiu. DNA va redeschide acest dosar dupa ce pensiunea a ars din temelii marți. Dosarul DNA ar arata ca ISUJ Prahova ar fi acordat in 2019 doar avertismente la Ferma Dacilor,…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat pentru News.ro…