Fiul Tunetului – Calendar creștin ortodox: 30 aprilie Iacob a fost fiu al lui Zevedeu si al Salomeii și frate cu Sfantul Ioan Evanghelistul. I se mai spune Iacob cel Mare sau fiul lui Zevedeu pentru a fi deosebit de Iacob cel Mic sau Iacob al lui Alfeu. Dupa ce Mantuitorul i-a chemat la apostolat pe Sfantul Petru si Andrei, i-a chemat la slujirea apostolatului si pe fiii lui Zevedeu, Ioan si Iacob. Cei doi frați, carora li s-a spus „Fiii tunetului”, pentru ravna lor fața de Mantuitorul, au fost de fata la cele mai insemnate minuni savarsite de Acesta: Schimbarea la Fata, invierea fiicei lui Iair, rugaciunea de pe Muntele Maslinilor. Dupa Pogorarea… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei

