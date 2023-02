Stiri pe aceeasi tema

- Motto: ,,Un labirint este uneori apararea magica a unui centru, a unei bogații, a unui inteles” (Mircea Eliade) Savarsind crima intr-un elan de vointa, Raskolnikov se simte izolat, insingurat, incapabil de a comunica fericit cu semenii sai. El este …

- Cazul recent in care o femeie a fost ucisa de cainii maidanezi in Capitala a creat adevarate ecouri și in Bacau, in sensul ca, dintrodata, toata lumea sesizeaza ca a crescut numarul patrupedelor fara stapan pe raza orașului. Și nu ca nu ar fi adevarat, dar nimeni nu se obosește sa vada exact realitatea…

- Daruita tocmai de un medic sfant, Apostolul Luca, pericopa evanghelica a sfarșitului saptamanii, care insumeaza doar șapte versete (Lc. 17, 12-19), ne plaseaza alaturi de Mantuitorul Hristos in cea din urma calatorie catre Ierusalimul patimirilor Sale. Undeva, in hotarul dintre Galileea și Samaria cea…

- Interviu cu prof. Leonard POPA, jurnalist, scriitor Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in discursul civic, profesional, literar? Cuvantul e cel care ne da trairea. Un copil care nu vorbeste e un copil bolnav. Asta a spus-o si Blaga, dar el a spus-o intr-un mod foarte…

- CSM și SCM au totalizat 18 medalii la ultimele trei finale ale Campionatelor Naționale pentru Under 17, Under 23 și Seniori O noua dovada ca Bacaul și nu Banatu-i fruncea. Cel puțin in ceea ce privește luptele. Cele doua cluburi bacauane, CSM și SCM au totalizat 18 medalii la ultimele trei finale ale…

- Președintele CJ Bacau, Valentin Ivancea, a convocat astazi comisiile de evaluare, secretariatele acestora, dar si angajații din cadrul DGASPC – de la Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitați și a persoanelor adulte cu handicap. Anual, peste 20 000 de persoane calca pragul comisiilor…

- Luni, o baza ruseasca a fost atacata cu drone; doua bombardiere strategice capabile sa transporte arme nucleare au fost avariate. Nu asta este relevant, ci altceva. Una dintre condițiile legale pentru ca Rusia sa foloseasca armamentul nuclear este, conform Decretului Președintelui Federației Ruse din…

- 5 decembrie a fost prilej de sarbatoare și recunoștința fața de voluntarii implicați și devotați ai Fundației de Sprijin Comunitar ți nu numai, fiind celebrata Ziua Internaționala a Voluntariatului. In acest sens, Fundația de Sprijin Comunitar a organizat „Conferința Voluntarilor”, incepand cu ora 11,…