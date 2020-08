Fiul risipitor al lui Marean Vanghelie, petrecere exorbitanta intr-un club de lux din Mamaia Fiul lui Vanghelie, Alexandru Vanghelie, a avut o noua petrecere somptuoasa intr-un club din Mamaia, un adevarat lux pe banii pentru care Vanghelie a facut puscarie. Concret fiul lui Vanghelie se distreaza in lux pe banii oamenilor din sectorul 5 si din sectorul 1, cele doua primarii pe care Vanghelie le-a capusat. Unul dintre motivele pentru care Vanghelie mai vrea un mandat la primaria sectorului 5, inca patru ani de achizitii, contracte si anveloparii facute de interpusi, este si metinerea vietii de lux pe care o are fiul sau. Si de asemeni sa nu uitam ca in nenumarate randuri penalul Marean… Citeste articolul mai departe pe ataclapersoana.ro…

Sursa articol si foto: ataclapersoana.ro

