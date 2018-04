Fiul Mihaelei Rădulescu, Ayan, este plin de muşchi, la 14 ani FOTO Jurata emisiunii "Romanii au talent" taie si spanzura la show-ul de la PRO TV, unde are misiunea de a decide soarta concurentilor, insa, cand vine vorba despre unicul ei copil, Ayan (14 ani), se inmoaie instant, scrie click.ro. Mihaela si Ayan, care locuiesc de zece ani in Monaco, un adevarat colt de rai pentru milionarii lumii, au o relatie speciala, bazata mai ales pe prietenie. Baiatul a mostenit de la celebra lui mama nu numai sarmul si frumusetea, ci si dragostea pentru sport. In timp ce Mihaela se antreneaza mai degraba pe balconul apartamentului de lux, facand zilnic genuflexiuni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

