- Fiului manelistului Nicolae Guța a fost prins drogat la volan, in noaptea de sambata spre duminica, in Petroșani. Nicu Guța a fost gasit de o patrula rutiera intr-o mașina cazuta intr-un șanț.

