Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, a fost retinut marti de procurorii DNA, pentru 24 de ore, in dosarul privind achizitii ilegale in timpul pandemiei de COVID, informeaza Agerpres. El a venit dimineața la DNA unde a fost audiat ore in șir. Intre timp, tatal lui, Victor Pițurca, a fost eliberat din arest dupa ce a expirat ordonanța de reținere. Totuși, dupa momentul plecarii, in timp ce fiul lui era audiat, el a revenit de doua ori la Direcția Naționala Anticorupție.