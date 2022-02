Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Cristian Timis, fiul lui Radu Timis, patronul fabricii de mezeluri Cris-Tim, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT intr-un dosar de trafic de droguri. Cauza a fost inregistrata pe rolul sectiei penale a Tribunalului Prahova, luni 21 februarie 2022. In aceeasi cauza a fost deferit justitiei…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova in legatura cu evenimentele din 07 aprilie 2009. La data de 01 februarie 2022 Curtea a pronunțat hotararea in cauza Ghimpu și alții vs Republica Moldova, prin care a constatat incalcarea art. 8 al Convenției.

- Astazi, 27 decembrie, urma sa aiba loc prima ședința de judecata in noul dosar penal pe numele procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo, la judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, dar a fost amanata. Avocații lui Stoianoglo au cerut amanarea ședinței din cauza ca nu le-a fost prezentata invinuirea…

- Procurorii care instrumenteaza dosarul privind furtul de alimente din cresele din Ploiesti arata ca, ulterior ridicarii produselor alimentare din magazia unitatii, acestea se imparteau in trei, iar hrana era preparata cu ceea ce ramanea, persoane din cadrul creselor afirmand "copiii astia nu au vazut…

- Polițiștii și procurorii DIICOT, impreuna cu cei de al FBI și Europol, au prins un hacker roman, din Craiova, care a spart bazele de date de la mai multe companii, a sustras informațiile și apoi i-a șantajat cerand sa fie platit in criptomonede. ”Astazi, 13 decembrie, Poliția Romana, impreuna…

- Cei trei inculpati din dosarul privind operatiuni de ecologizare executate in incinta rafinariei Vega, care au fost retinuti de DIICOT Ploiesti in urma unor perchezitii, au fost plasati, joi, sub control judiciar, decizia instantei fiind definitiva, anunța Agerpres. Potrivit portalului instantelor…

- Procurorii au reținut joi, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de trafic de droguri, potrivit unui comunicat DIICOT. Anchetatorii au facut o percheziție acasa la traficant, unde au gasit și confiscat 4,15 kilograme cannabis, precum și 36.880 de lei și 750 de euro.„In urma cercetarilor efectuate in cauza…

- Dosarul, vechi de opt ani, fusese trimis spre rejudecare, dupa ce in prima instanta magistratii de la curtea de Apel Galati l-au condamnat pe Liviu Jitea la 13 ani de inchisoare si pe locotenentii lui la cate zece ani de puscarie.