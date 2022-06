Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Marina Almașan, ziua sa de naștere nu mai reprezinta un motiv de bucurie. Prezentatoarea tv a marturisit pentru impact.ro ca petrecerile cu o astfel de ocazie o deprima odata cu trecerea anilor, motiv pentru care nu și-a mai sarbatorit de mult ziua sa de naștere. Cel mai frumos cadou pe care…

- Albumul de fotografii Bunicul meu Regele Mihai de Nicolae al Romaniei, aparut la Editura Vremea, a fost lansat sambata, 04 iunie, la Salonul International de Carte Bookfest.Autorul a marturisit ca fotografiile sunt o parte dintr un album primit la nunta sa, iar celelalte reprezinta rodul cautarilor…

- Șoferul și pasagerul unui autoturism, care se deplasa in Bulgaria, au fost identificați cu permise de conducere falsificate. Ca justificare a ilegalitații, persoanele au declarat ca le-ar fi primit cadou din partea unor prieteni.

- Bia Khalifa a trecut prin momente grele in urma cu doar cateva zile. Fosta iubita a lui Dani Mocanu a fost operata de urgența a apendicita și a facut stop cardio-respirator chiar inainte de intrarea in sala de operații. Acum la nici o saptamana de la clipele cumplite prin care a trecut, aceasta a fost…

- Cu ocazia sarbatorilor pascale, membrii de sindicat au primit din partea SIPA Muntenia tichete pentru cumparaturi in valoare de 160 lei de persoana.La Craciun, in 2021, membrii de sindicat au primit tichete in valoare de 150 lei de persoana. In total, pentru anul școlar 2021-2022, fiecare membru de…

- In reality show-ul „La Famiglia” de astazi, Amalia Bellantoni a avut parte de o mare surpriza din partea soțului ei. Domenico a venit acasa cu un cadou minunat, chiar in prima zi de Paște. Iata ce i-a luat acesta vedetei!

- Yulia Chernitskaya, o ucraineanca care s-a declarat impresionata zilele trecute de gestul unui roman, multumeste din nou, afirmand ca ”romanii sunt foarte saritori”. Tanara de 36 de ani, antrenoare de fitness si influencer, s-ar fi cazat intr-un hotel de lux din Capitala, alaturi de cele patru fiice…

- Cristiano Ronaldo și-a facut un cadou de milioane. Starul portughez de la Manchester United a devenit, sambata, jucatorul care a inscris cele mai multe goluri din istoria fotbalului. El a reușit o tripla in victoria din campionat, scor 3-2, contra celor de la Tottenham, ajungand la reușita cu numarul…