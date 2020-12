Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 7 ani de relație, actorii Vichi Raileanu și Conrad Mericoffe s-au separat. Fostul cuplu are impreuna un fiu, Carol, in varsta de 5 ani și jumatate. Cat de adorabil este Carol, fiul actriței Vichi Raileanu In mediul online, actrița publica deseori imagini in care este surprinsa alaturi de fiul ei.…

- Recent, in mediul online, Lavinia Pirva (35 de ani) a mulțumit echipei care s-a ocupat de noua ei intervenție estetica. Artista a marturisit ca era ceva ce a deranjat-o mereu. Lavinia Pirva a apelat la o noua intervenție estetica: „Mereu m-a deranjat” „In general, nu simt nevoia sa ma justific pentru…

- Prezenta in platoul emisiunii "Bravo, ai stil", la Kanal D, Cristina Șișcanu a cedat și a izbucnit in lacrimi. Concurenta a povestit despre familia ei și despre o situație speciala cu care se confrunta de ani de zile. Momentul a avut loc dupa ce soția lui Madalin Ionescu a defilat in fața juraților,…

- Ștefan Banica Jr. a fost mereu discret cu viața sa personala. Artistul este mereu in atenția presei și a fanilor, dar a evitat intotdeauna sa-și expuna in public familia și tot ceea ce ține de intimitatea caminului sau. Cu toate acestea, el accepta sa raspunda deschis cand este intrebat de actuala…