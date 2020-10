Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii UE și ai Marii Britanii pentru relația comerciala post-Brexit au fost de acord sa discute luni „formatul” negocierilor blocate în prezent, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson sa fluture amenințarea „fara acord”, a anunțat vineri Comisia Europeana, potrivit…

- Sean Ono Lennon, fiul liderului trupei Beatles, i-a luat un interviu lui Paul McCartney, pentru un program special de radio. “Privesc acum in urma ca si cum as fi un fan”, a spus McCartney – fondator al trupei alaturi de Lennon – amintindu-si de prima intalnire cu John in Liverpool, potrivit postului…

- Un barbat a murit la Bogota, dupa ce doi polițisti l-au reținut și au folosit pe el pistoalele cu electrosocuri. Incidentul a provocat proteste violente in capitala Columbiei si in alte orase, scrie usnews , citand reuters. Primarul Bogotei, Claudia Lopez, a numit incidentul un exemplu de „brutalitate…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va trimite fortele federale de aplicare a legii in Portland, dupa ce o persoana a murit in tulburarile de strada din weekend din acest oras din vestul SUA, potrivit DPA. "Portland e un dezastru si e asa de multi ani. Daca gluma asta de…

- Un nou caz implicand un politist alb in misiune si un afro-american impuscat provoaca reactii amestecate in Statele Unite, unde contestarii fortelor de ordine sunt puternic contrati de civili inarmati. Kenosha, un oras de 100.000 de locuitori de pe malul Lacului Michigan, in Wisconsin, este teatrul…

- Israelul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'' si vor stabili relatii diplomatice, au anuntat joi pe Twitter presedintele american Donald Trump și printul Sheikh Mohammed Bin Zayed.

- Mii de germani au protestat la Berlin pentru a cere guvernului sa renunțe la masurile de gestionare a pandemiei de coronavirus. Nu mai vor nici maști, nici restricții. Oricum niciunul dintre cei care au participat la manifestație nu s-a preocupat sa pastreze o minima distanța fața de cei din jur ori…

- Revista France Football a anunțat ca nu va mai decerna Balonul de Aur in 2020, iar Barcelona a avut o reacție inedita pe Twitter. Azi, francezii de la France Football a anunțat ca niciun jucator nu va primi Balonul de Aur in 2020 din cauza condițiilor inedite in care s-a desfașurat acest sezon. Imediat…