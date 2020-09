Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Liviu Dragnea va fi citat cu mandat de aducere in dosarul Tel Drum, dupa ce a lipsit fara nicio explicatie, miercuri, de la termenul din dosarul in care directorii societatii sunt judecati pentru „teapa” de 1 milion de euro din fonduri europene. Tot miercuri, un angajat al Tel Drum a dat adresa…

- Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, este citat miercuri incepand cu ora 9.00 la Tribunalul Bucuresti, unde judecatorii il vor audia in dosarul Tel Drum, cel in care sunt judecati directorii firmei de constructii din Teleorman. Liviu Dragnea a fost pus sub acuzate intr-un dosar separat privind activitatea…

- Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, este citat miercuri incepand cu ora 9.00 la Tribunalul Bucuresti, unde judecatorii il vor audia in dosarul Tel Drum, cel in care sunt judecati directorii firmei de constructii din Teleorman. Liviu Dragnea a fost pus sub acuzate intr-un dosar separat privind activitatea…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost citat la DNA,vineri, pentru a i se aduce la cunostinta calitatea de inculpat in dosarul Tel Drum. “Sunt citat la DNA in dosarul cu Tel Drum care brusc, dupa 3 ani, este pus din nou pe tapet, cu putin timp inainte de campania electorala. Sa se discute […]

- "Maine sunt citat la DNA in dosarul cu Tel Drum care brusc, dupa 3 ani, este pus din nou pe tapet, cu putin timp inainte de campania electorala. Sa se discute despre acest dosar in care - si daca ma intrebi de ce sunt acuzat, sincer nu stiu. Era vorba despre doua drumuri facute cu fonduri europene.…

- Pas inainte in ancheta Tel Drum, la doi ani și jumatate de la punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea. Deținut in Penitenciarul Rahova de un an, dupa condamnarea din dosarul angajarilor fictive, Dragnea este citat astazi pentru inculpare in acest caz. A recunoscut-o și liderul PSD, intr-un interviu…

- Fostul lider PSD a fost citat in urma cu cateva zile de procurorul DNA care se ocupa de dosarul Teldrum pentru vineri, cand va fi informat de punerea in miscare a actiunii penale, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Alaturi de Dragnea, in prezent inchis in urma condamnarii pentru angajarile…

- Tribunalul București a audiat, marți, mai mulți martori in dosarul Belina, in care a reluat in forța cercetarea judecatoreasca pentru lamurirea situației generata de trecerea unor regiuni bazinale de la Apele Romane la Consiliul Județean Teleorman, in vremea in care Consiliul era condus de Liviu…