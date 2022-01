Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata in varsta de 55 de ani spune ca fiul sau „a decis sa puna capat luptei”.Sinead O’Connor a anuntat tragica veste pe Twitter, pe 8 ianuarie, informeaza Daily Mail.„Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Conner, lumina vietii mele, a decis sa incheie lupta aici, iar acum este la Dumnezeu.…

- Shane, fiul cantaretei irlandeze Sinead O’Connor, a murit la doua zile dupa ce a fost dat disparut, scrie New York Post . Baiatul avea doar 17 ani. „Frumosul meu fiu, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, lumina vietii mele, a decis sa puna capat luptei sale pamantesti astazi si este acum cu Dumnezeu. Sa…

- Sinead O’Connor a anuntat tragica veste pe Twitter, pe 8 ianuarie, informeaza Daily Mail . „Frumosul meu fiu, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Conner, lumina vietii mele, a decis sa incheie lupta aici, iar acum este la Dumnezeu. Sa se odihneasca in pace si fie ca nimeni sa nu faca ce a facut el. Copilul meu.…

- Shane, fiul cantaretei irlandeze Sinead O’Connor, in varsta de 17 ani, a murit la doua zile dupa ce a fost dat disparut, scrie independent.co.uk. Cantareata a anuntat vestea pe Twitter, la primele ore ale zilei de 8 ianuarie: „Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, lumina vietii…

- Shane, fiul cantaretei irlandeze Sinead O"Connor, in varsta de 17 ani, a fost gasit mort la doua zile dupa ce a fost dat disparut. Cantareata a anuntat vestea pe Twitter, la primele ore ale zilei de 8 ianuarie: „Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, lumina vietii mele, a decis sa puna…

- O avertizare cod galben de vant emisa de Met Office a intrat in vigoare marti la ora 9:00 GMT, existand posibilitatea intreruperii unor servicii de transport.Au fost deja inregistrate rafale de 107 km/h in Insulele Scilly, in largul coastei de sud-vest a Angliei, in timp ce furtuna Barra isi continua…

- Claudia Patrașcanu și mama lui Gabi Badalau s-au impacat. Dupa ce au trecut prin momente tensionate, acum artista și Rodica Badalau au ingropat securea razboiului și se ințeleg foarte bine. Mama copiilor lui Gabi Badalau face primele declarații despre relația cu inca soacra sa. In ultimii ani, intre…

- Barbados, mica tara din Marea Caraibelor, a organizat primele alegeri prezidentiale din istoria sa, la 13 luni dupa ce a anuntat ca o inlatura pe Regina Marii Britanii de la conducerea statului pentru a deveni republica, a informat AFP, preluata de Agerpres.Sandra Mason, 72 de ani, a fost aleasa prin…