- Cat caștiga Lionel Messi reprezinta una dintre temele preferate ale microbiștilor și nu numai. Se știe ca fotbaliștii sunt platiți bine, dar nu sta nimeni sa calculeze sume exacte. Iata ca diverșii analiști satisfac curiozitatea celor interesați. Potrivit Forbes, Messi a incasat anul trecut pe teren…

- Adidas rupe oficial colaborarea cu Kanye West din cauza comentariilor antisemite ale rapper-ului. Compania va inceta sa mai fabrice produse Yeezy și sa il plateasca pe rapper, spunand ca recentele sale comentarii au fost "pline de ura și periculoase”. Adidas a pus capat parteneriatului cu Kanye West,…

- Elon Musk, șeful SpaceX, a anunțat sambata ca va continua sa finanțeze rețeaua de internet Starlink din Ucraina. „Chiar daca Starlink continua sa piarda bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finanțam guvernul ucrainean”, a scris pe Twitter cel mai bogat…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni, 3 octombrie, o plangere impotriva postului american de televiziune CNN, acuzand canalul de stiri ca il defaimeaza pentru ca se teme ca el va candida din nou la presedintie in 2024, a informat Agenția France Presse, preluata de Agerpres. Potrivit…

- Comisia americana pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC) a anunțat, luni, ca vedeta Kim Kardashian a acceptat sa plateasca 1,26 milioane de dolari, dupa ce a fost acuzata ca a promovat o criptomoneda pe contul sau de Instagram fara a preciza ca a fost platita pentru acest lucru.

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) este cel mai influent fotbalist pe rețelele de socializare. Fiecare postare a portughezului genereaza un venit mediu de 3,5 milioane de dolari. Cei peste 480 de milioane de urmaritori pe care ii are pe Instagram ii aduc lui Cristiano o adevarata avere. O analiza facuta…

- Rusia a trimis in mod discret cel putin 300 milioane de dolari in total unor partide politice si candidati in peste 20 de tari incepand din 2014 pentru a-si exercita influenta, potrivit unei estimari a serviciilor de informatii americane, facuta publica marti, transmite AFP. Statele Unite ‘considera…