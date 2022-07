Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic al Finantelor, Rishi Sunak, a obtinut cele mai multe voturi in a doua runda a desemnarii prin vot a succesorului lui Boris Johnson la conducerea Partidului Conservator si la sefia Guvernului, un candidat fiind eliminat, relateaza Reuters.

- Penny Mordaunt, membra a guvernului britanic pe probleme de politica comerciala și fosta ministra a Apararii, ar caștiga șefia Partidului Conservator și a guvernului britanic daca ar ajunge in etapa finala a votului, arata cel mai nou sondaj Yougov, miercuri, conform Reuters.

- Boris Johnson a anuntat joi ca demisioneaza din functia de prim-ministru al Regatului Unit, cedand in fata apelurilor din partea ministrilor si parlamentarilor Partidului Conservator, relateaza Reuters. ‘Procesul alegerii unui nou lider ar trebui sa inceapa acum’, a spus Johnson in cadrul unei conferinte…

- Premierul britanic Boris Johnson considera ca acum nu este momentul potrivit pentru a discuta despre un referendum asupra independentei Scotiei, dar guvernul sau va examina cu atentie cererea facuta mai devreme de premierul scotian Nicola Sturgeon privind organizarea unui astfel de referendum pe 19…

- Sanctiunile europene impuse importurilor de petrol rusesc ar putea paraliza rafinaria italiana ISAB a Lukoil si ar putea duce la pierderi de locuri de munca pe plan local, a avertizat presedintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, transmite Reuters. La reuniunea de luni, liderii statelor UE au convenit…

- Ministrul comertului al Regatului Unit, Anne-Marie Trevelyan, a declarat ca toate femeile care lucreaza in parlamentul britanic au fost tinta unor afirmatii misogine si atingeri nepotrivite, si le-a recomandat colegilor sai de gen masculin „sa-si tina mainile acasa”, conform Reuters. Comportamentul…