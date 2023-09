Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, ca exclude varianta ca de anul viitor sa fie suspendata acordarea voucherelor de vacanta in sectorul bugetar. ‘Exclud sa eliminam voucherele de vacanta pentru la anul’, a declarat Marcel Ciolacu, inainte de sedinta de Guvern. Potrivit unor surse guvernamentale,…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat astazi ca premierul Marcel Ciolacu isi angajeaza raspunderea pe pachetul de masuri de echilibrare bugetara pentru a pune capat scandalurilor din interiorul Coaliției, astfel incat Guvernul sa se poata concentra pe actul de guvernare. Ioan Stan considera…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca decizia premierului Romaniei Marcel Ciolacu de a-și angaja raspunderea pe pachetul de masuri de echilibrare bugetara are scopul principal de a pune capat scandalurilor din interiorul Coaliției, astfel incat Guvernul sa se poata concentra ...

- Scopul principal al deciziei premierului este de a pune capat scandalurilor din interiorul Coaliției, astfel incat Guvernul sa se poata concentra pe actul de guvernare, a explicat deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad. Angajarea raspunderii va separa apele intre cei care susțin reformele și cei…

- Implementarea pachetului de masuri fiscal-bugetare ar fi de natura sa accentueze corectia deficitului de cont curent, odata cu reducerea celui bugetar, cu repercusiuni favorabile inclusiv asupra costurilor de finantare a economiei si a comportamentului cursului de schimb al leului,

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca Guvernul trebuie sa adopte un set de masuri pentru a se inscrie in tinta de deficit bugetar, explicand ca altfel exista riscul suspendarii fondurilor europene.

- Sindicalistii din Sanatate amenința ca vor ieși in strada daca proiectul de OUG pe unele masuri fiscal-bugetare va fi aprobat Sindicalistii din Sanatate ameninta cu reluarea protestelor, incepand din luna septembrie, la o scara mai mare, daca proiectul de Ordonanta a Guvernului privind unele masuri…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa cu ministrul Finanțelor Marcel Boloș, ca Guvernul a pregatit peste 50 de masuri pentru reducerea cheltuielilor in sistemul bugetar. El spune ca este prima reforma „reala” in acest sens și ca Romania discuta cu Comisia Europeana…