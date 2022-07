Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a coborat ratingul Turciei intr-o zona inferioara a categoriei „junk” (nerecomandat pentru investitii - n. red.), avertizand ca politicile guvernamentale contribuie la „spirala inflationista” si descurajeaza intrarile de capital.

- Banca Centrala a Ungariei a decis majorarea dobanzii de referinta cu 50 de puncte, pana la pragul de 7,25% dupa ce forintul s-a depreciat la un nivel record, scrie Bloomberg. Aceasta este cea de a treia majorare a dobanzii din ultimele trei saptamani. Banca intentioneaza sa continue majorarea cu…

- Fitch Ratings a revizuit perspectiva („outlook”) Aragvi Holding International Limited (Trans-Oil) de la Stabila la Pozitiva. Rating-ul de default al emitentului (IDR) a fost confirmat la „B”. Aceasta este considerata a fi o realizare impresionanta, avand in vedere contextul regional și geopolitic actual…

- Agenția de evaluare financiara SandP a anunțat vineri ca a coborat ratingul pentru datoria in valuta a Ucrainei la CCC+/C "din cauza consecințelor sporite ale atacului militar rusesc", potrivit AFP.

- Agentia de rating Fitch Ratings a retras ratingul de credit al Bancii Internationale de Investitii (IIB), cea la care Rusia are control majoritar si care in prezent are o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei la Bursa de Valori Bucuresti.

- Sub titlul ”Debordand de vaccinuri anti-Covid, Romania se confrunta cu probleme de depozitare”, Bloomberg scrie despre eforturile autoritaților de a ”gasi spații de depozitare pentru milioane de doze de vaccin anti-Covid pe care nu le-a folosit, deși este programata sosirea de noi doze in acest an”.…

- "Este un semnal extrem de important ca solutiile actualei guvernari de contracarare a efectelor crizei energetice si ale razboiului din Ucraina dau investitorilor motive de incredere ca economia romaneasca va depasi cu bine aceasta perioada complicata pe care o parcurge intreaga Europa. Pentru mine…

- Agentia internationala de rating Moody's Investors Service a revizuit in crestere cu o treapta, la A2 de la A3, ratingul acordat emisiunii de obligatiuni ipotecare lansate de Alpha Bank Romania, potrivit unui comunicat al bancii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…