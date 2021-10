Stiri pe aceeasi tema

- Sony lanseaza campania „Perfect pentru PlayStation 5” dedicata televizoarelor BRAVIA XR, dezvoltate pentru a funcționa bine cu PlayStation 5 (PS5) și pentru a oferi o experiența de gaming care sa se bucure de o compatibilitate TV-consola mai mare. Televizoarele „Perfecte pentru PlayStation 5” vor…

- Premierul Florin Cîțu a declarat vineri seara ca PNRR-ul României a fost aprobat la Bruxelles, iar el urmeaza sa fie semnat de Ursula von der Leyen pe 27 septembrie, atunci când va veni la București. Premierul mai spune ca din cele aproximativ 48 de miliarde de euro, 9,7 miliarde sunt…

- Rata dobanzii pe termen lung pentru Romania a crescut din nou in luna august 2021, pana la 3,72%, potrivit datelor publicate de Banca Centrala Europeana. Acest indicator critic pentru obligațiile asumate la contractarea de noi credite a urcat la cel mai mare nivel din ultimele 12 luni, dupa…

- Lansat la 1 iulie cu rolul de facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene in plina pandemie pentru a ajuta turismul, certificatul digital Covid au inceput sa fie folosit de tot mai multe state europene in plan intern. CNSU a decis joi ca documentul va fi implementat și in Romania pentru accesul…

- Crizele sunt ca pictorii amatori. Le place sa deseneze și sa deseneze din nou granițe. Fiecare criza majora din ultimul deceniu a imparțit Europa, intre state și in interiorul statelor, pe linii diferite. Criza euro a spulberat europenii din nord și sud, imparțind continentul in debitori și creditori.…

- Produsul Intern Brut a crescut cu 13,2% in Uniunea Europeana si cu 13,6% in zona euro, in trimestrul doi din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, tarile membre cu cea mai mare crestere economica fiind Spania (19,8%), Franta (18,7%), Ungaria (17,7%), Italia (17,3%), Portugalia (15,5%), Belgia…

- Astfel, potrivit ECDC, incidenta noilor cazuri din ultimele sapte zile, respectiv pana la data de 1 august, din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (SEE) a fost de 214 la 100.000 de locuitori, cu 6% mai mult decat saptamana anterioara, in timp ce rata mortalitatii a crescut la 4,7 la un milion…

