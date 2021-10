Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Hosted Buyer”, susținut de guvernul elen, ofera firmelor timișene oportunitați de afaceri in Grecia prin facilitarea participarii acestora, de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Republicii Elene in Romania, la cea mai mare și importanta expoziție…

- „Expoziția Toamnei”, anotimp al recoltei și al belșugului, a ajuns la cea de-a doua ediție, pregatita in aceste zile de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, și se va desfașura intre 24 și 26 septembrie, la Centrul de Afaceri. Producatori, procesanți și comercianți timișeni dar și din alte…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al EIT Climate-KIC, organizeaza ediția 2021 a Finalei Naționale a competiției de idei inovatoare ClimateLaunchpad. CCIA Timiș invita firmele timișene sa participe la eveniment pentru a susține cele 8 echipe…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza intre 2 și 5 septembrie cea de-a doua ediție din acest an a expoziției naționale Expo Mobila Timișoara, care va fi deschisa la Centrul Regional de Afaceri. Expoziția reunește producatori romani și importatori recunoscuți, interesați sa se…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca nu doreste investitii fara rezultate in domenii precum cercetare, educatie sau sanatate, adaugand ca a aloca fonduri de la bugetul statului doar „de dragul” finantarii nu reprezinta o solutie, informeaza Agerpres . Florin Citu a precizat ca trebuie introdus un…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la o dezbatere organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza in Romania, ca Romania trebuie sa renunțe la a fi atractiva prin salariile mici pe care trebuie sa le plateasca firmele care vin in țara. „Romania trebuie sa treaca la nivelul…

- Intreprinderile mici si mijlocii din Romania se confrunta cu probleme serioase in ceea ce priveste finantarea activitatii curente si este nevoie de extinderea sferei obligatiilor principale si prelungirea termenelor de scadenta pentru aceasta masura pana la finalul anului 2021, sustin reprezentantii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de lider al proiectului „FPC-Vest – Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, face inscrieri la o serie de cursuri de calificare solicitate pe piața muncii, care sunt autorizate…