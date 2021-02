Stiri pe aceeasi tema

- Programul este destinat in special dezvoltarii urbane din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Purtatorul de cuvant al ADR Centru, Nicolae Marginean, este convins ca pana la finele acestui an cele șase județe vor depași o absorbție de peste 80 la suta din banii destinați regiunii:…

- Un numar de 241 de locuri de munca sunt vacante in judetul Ilfov, conform datelor centralizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) - Ilfov, potrivit Agerpres. Extremiștii unguri SFIDEZA justiția romana: vor sa monteze 100 de steaguri secuiești in locul fiecaruia indepartat…

- Un numar de 144 persoane au fost incadrate in munca in luna decembrie 2020, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca. Comunicatul de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna,…

- Un numar de 262 locuri de munca vacante sunt puse la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca, de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Pentru informații, mediere și repartiții, cei interesați pot suna la numarul de telefon 0267312157, informații…

- In cei 13 ani de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana, doar cateva mii de bacauani au apelat la serviciile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau, in scopul angajarii in strainatate. Mai exact, 3.846 persoane din județul Bacau au depus cerere la AJOFM Bacau pentru ca aceasta…

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș la sfarșitul lunii noiembrie erau inregistrați 6.102 de șomeri, din care 2.949 de femei, rata șomajului fiind de 2,59%. Conform informațiilor furnizate de catre directorul executiv al AJOFM Mureș, Gheorghe Ștef, comparativ…

- Un numar de 246 persoane, dintre care 160 femei, au fost incadrate in munca prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, in luna noiembrie a.c., ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca. Intr-un comunicat de presa transmis catre…

- Reprezentații Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș au anunțat miercuri, 25 noiembrie, ca la sfarșitul lunii octombrie erau inregistrați 5.999 de șomeri, din care 2.924 de femei, rata șomajului fiind de 2,55%. Conform informațiilor furnizate prin intermediul unui comunicat…