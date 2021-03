Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 25 martie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, au organizat un seminar on-line de informare privind modificarile legislative din domeniul fiscal cu impact…

- Antreprenorii cu idei eco pot concura și in acest an la competiția ClimateLaunchpad. Aceasta este cea mai mare competiție de idei inovatoare “prietenoase cu mediul”. In calitate de partener oficial in Romania al Programului EIT Climate-KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita potențialii…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 25 martie 2021, cu incepere de la ora 11, un seminar on-line de informare dedicat reglementarilor și modificarilor legislative…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 18 februarie 2021, cu incepere de la ora 1000, un seminar virtual de informare a agenților economici cu tema: …

- In luna februarie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza mai multe seminarii de informare a agenților economici, pe diferite teme. Pe langa cel care are in vedere modificarile din legislația muncii, deja anunțat, vor fi prezentate modificarile legislative privind securitatea de…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 19 februarie 2021, cu incepere de la ora 1200, un seminar virtual de informare a agenților economici cu tema ”Noutați legislative…

- Programul anual de informare și instruire a agenților economici cu privire la reglementari europene și nationale in diferite sectoare de activitate continua la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș cu o sesiune de informare ce vizeaza noile reglementari in domeniul relațiilor de munca in…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Inspectoratul Teritorial de Munca Timis, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis, organizeaza in data de 16 februarie 2021, ora 10, un seminar de instruire a angajatorilor privind modul concret in care trebuie aplicate noile acte normative…