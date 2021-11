Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul European de Statistica: Copiii din Romania sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din UE Oficiul European de Statistica: Copiii din Romania sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din UE Aproape un sfert (24,2%) dintre copiii din Uniunea Europeana…

- Romanii sunt cei mai supuși riscului de saracie din UE, arata un studiu Foto: captura video. Românii sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din întreaga Uniunea Europeana. Potrivit unor date ale Eurostat, care se refera la situația de anul trecut,…

- In 2020, erau in Uniunea Europeana 96,5 milioane de persoane supuse riscului de saracie si excluziune sociala, reprezentand 21,9% din populatie, arata datele Eurostat. Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast,…

- Aproape trei sferturi dintre adulti sunt complet vaccinati impotriva Covid-19 in Uniunea Europeana, care este lider mondial in materie de vaccinari, dar Romania și Bulgaria sunt la coada blocului european.

- Suma medie alocata de la buget pentru cercetare si dezvoltare (R&D) in Uniunea Europeana a fost de 225 de euro pe persoana in 2020, iar tarile cu cei mai putini bani repartizati pentru acest domeniu au fost Romania (15 euro pe persoana), Bulgaria (21 de euro), Ungaria (39 de euro) si Letonia (42 de…

- Pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) in 2020 era de peste doua ori si jumatate mai mare in statul membru cu cele mai scumpe bauturi, Finlanda, decat in cel cu bauturile cele mai ieftine, Ungaria, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cand preturile…

- Pretul painii se situeaza in Romania aproape la jumatatea mediei europene, mai exact la 56%, arata datele publicate vineri de Eurostat, Biroul European de Statistica. Cea mai scumpa paine din Uniunea Europeana este in Danemarca, in vreme ce in Bulgaria si Polonia pretul painii este la sub 70% din media…