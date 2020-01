Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat, joi, ca vrea sa achizitioneze aparatura necesara pentru unul sau chiar mai multe laboratoare mobile pentru analiza calitatii aerului, care sa deserveasca atat municipiul resedinta, cat si unitatile administrativ-teritoriale invecinate, pentru „a scapa…

- Pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 350 mm, pozitionata intre localitatile Mihail Kogalniceanu si Lumina, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi – 02 ianuarie 2020, in intervalul orar 09,00 – 15,00. In tot acest timp,…

- Pasajele subteranele din municipiul Chișinau vor fi reparate de agenții economici din capitala. Anunțul a fost facut de primarul general Ion Ceban, în cadrul emisiunii "În Profunzime" de la PRO TV Chișinau, transmite Politics. Edilul a mai spus ca va fi creat un „Fond…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Mehedinti desfasoara, sub coordonarea Inspectiei Muncii, controale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cadrul Campaniei nationale de verificare a respectarii prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca la desfasurarea activitatilor cu…

- Igor Dodon a anuntat ca va veni cu „o initiativa de micsorare a presiunii asupra mediului de afaceri si excluderea dreptului de raider si controale din partea structurilor Ministerului de Interne”.

- Serviciul Fiscal de Stat anunța agenții economici despre faptul ca in perioada lunii decembrie 2019 vor fi supuși verificarilor, prin prisma controalelor fiscale, prin metoda verificarii operative.

Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre celebra perioada de tranziție a Romaniei de la comunism la capitalism și a spus ca aceasta perioada se incheie pe data de 24 noiembrie la ora 21.00.