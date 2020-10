Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Ecologist Roman – filiala Suceava și candidat pentru președinția Consiliului Județean, Catalina Elena Vartic, a susținut astazi o conferința de presa in care a devoalat „modul dezastros” in care actual șef al județului, Gheorghe Flutur, a tratat mediu de afaceri din județ. „Anul…

- Firmele cu capital negativ au mari dificultați în a obține finanțare și pot crea probleme și furnizorilor și partenerilor de afaceri, carora pot ajunge sa nu le mai faca diverse plați. Pe scurt, firmele cu capital negativ sunt o problema de ansamblu a mediului de afaceri din România, iar…

- Cele mai mari 10 companii din piața locala de curațenie au concentrat 16% din cifra de afaceri totala a industriei in 2018 și sunt deținute in proporție de 100% de persoane fizice și juridice romanești, potrivit celei mai recente analize KeysFin. In ceea ce privește cifra de afaceri a pieței…

- ”Agroland, compania care detine cea mai mare retea de magazine agricole din Romania, a incheiat primul semestru din 2020 cu o cifra de afaceri de 25,5 milioane de euro, in crestere cu 18% fata de aceeasi perioada din 2019. Profitul net s-a situat la 1,75 milioane euro, o valoare de aproape patru ori…

- ”In intervalul aprilie-iunie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 242 milioane euro. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cifra de afaceri este in scadere cu 10%. Evolutia negativa este determinata de scaderea semnificativa a vanzarilor de echipamente si de o scadere…

- ​Raportarile contabile la 30 iunie 2020 urmeaza a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pâna cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020, conform unui ordin al ministrului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial. Sistemul de raportare contabila se…