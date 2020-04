Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situatia actuala din fotbalul romanesc, situatie cauzata de evolutia pandemiei COVID-19, in spiritul solidaritatii intregii familii a fotbalului romanesc, Federatia Romana de Fotbal a hotarat ca incepand cu luna aprilie, toate salariile angajatilor FRF, inclusiv din zona tehnica, sa…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca, din aprilie, toate salariile angajatilor FRF vor fi diminuate cu 20 la suta, din cauza situatiei actuale din fotbalul romanesc.“Dupa consultarile pe care le-am avut cu echipa de management a Federației Romane de Fotbal, am luat decizia sa reducem pentru toți…

- PSD a anunțat, astazi, printr-un comunicat de presa, ca parlamentarii au depus un proiect de lege care prevede ca statul sa acopere 75% din salariul de baza pentru angajații trimiși in șomaj tehnic de firmele afectate de pandemia de coronavirus.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informeaza despre înregistrarea a 38 de procese verbale în legatura cu nerespectarea masurilor de prevenire a virusului. Din total proceselor, 33 vizeaza agenții economici care nu s-au conformat cerințelor, iar în 5 procese sunt vizate persoane…

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile personalului din depozite si distributie, relateaza agentia EFE, conform agerpres.ro. Amazon a anuntat…

- Salariile angajatilor din sectorul privat vor creste cu 7% anul acesta, spun specialiștii. Pe langa cresterile salariale, angajatii cauta alte beneficii, precum programul de lucru flexibil si posibilitatea de a lucra de acasa.Datele oficiale si studiile salariale se intrec in prognoze optimiste.…

- Conturile PSD sunt aproape goale și nu mai sunt bani pentru plata salariilor angajaților. Oamenii nu și-au primit lefurile din ianuarie, iar unii dintre salariații vechi au fost concediați. PSD a ajuns intr-o situație financiara dezastruoasa dupa ce fost conducere a cheltuit aproape toți banii din visterie.…

Kaufland majoreaza salariul minim in companie, cu 63% peste minimul pe economie si vrea sa angajeze 1.000 de oameni