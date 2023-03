Firme de stat care trăiesc pe banii noștri Exista in Romania cateva companii publice care nu pot exista daca nu primesc subvenții. An de an, pierderile de zeci și sute de milioane de lei sunt astupate cu bani de la noi toți. La finele anului trecut, in Romania existau 701 companii care au statul roman acționar majoritar sau minoritar. 15 dintre acestea sunt ținute in viața doar cu ajutorul subvențiilor și transferuri. Fara acești bani care sa acopere pierderile, companiile in cauza ar fi intrat in insolvența și probabil ar fi disparut. Sunt companii din transporturi, din cercetare, din industria construcțiilor de nave sau avioane, din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viteza medie de upload pentru internetul fix a crescut anul trecut cu peste 50%, comparativ cu 2021, iar cea de download a inregistrat un avans de 17%, conform statisticilor elaborate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pe baza testelor efectuate in cadrul…

- Ritmul de crestere a numarului de firme nou infiintate a fost moderat in 2022, fiind inmatriculate cu 3% mai multe fata de 2021 (de la 148.294 la 152.809), iar mediul antreprenorial a avut per total o dinamica negative, cu cresteri ale numarului de firme

- Partidul lui George Simion a reclamat in mai multe randuri faptul ca Primaria Brașov nu ii ofera un spațiu unde sa iși desfașoare activitatea, in contextul in care are reprezentanți in Parlament. Solicitarea unui spațiu devine legitima, cu atat mai mult cu cat USR, prin Allen Coliban, a demis ilegal…

- Șase firme vrancene au primit un ajutor de stat in valoare de peste 3,2 milioane lei la inceputul acestui an. Direcția pentru Agricultura a anunțat ca a facut plațile pentru șase agenți economici care beneficiaza de prevederile „Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria…

- Zilele urmatoare, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism va desfașura percheziții in dosarul fraților Tate. Cei doi vor fi duși la audieri, iar telefoanele acestora vor fi investigate.In urma cu cateva zile, pe 11 ianuarie, un numar de 5 mașini și 14 ceasuri…

- In ședința de indata a Consiliului Local Targu Neamț, de marți, 10 ianuarie a fost aprobat proiectul privind stabilirea salariilor de baza a salariaților din cadrul primariei orașului. Astfel, in urma unei Hotarari de Guvern nr. 1447/2022, de la 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe țara s-a…

- Trecut pe lista «monumentelor naturii» din județul Ialomița, un stejar secular aflat in curtea Școlii Nr. 3 din Slobozia a cazut joi, 22 decembrie a.c., la primele ore ale dimineții, și a distrus o mașina parcata regulamentar, in apropierea unitații de invațamant. Pentru a evita orice pericol, Direcția…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat cea mai mare creștere din ultimii 10 ani, de peste 30%, ajungand la maximul istoric de 58,1 miliarde de lei in 2021, fiind cu 35% peste cea din 2017, potrivit studiului anual KeysFin „Sectorul agricol din Romania“. Iar in 2022 trendul se consolideaza.…