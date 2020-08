Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean a scos la licitație intreținerea drumurilor județenele pe timp de vara pentru urmatorii 4 ani. Valoarea contractului variaza intre 14 și 15 milioane de lei. Pe contract au pus mana un constructor abonat la fonduri publice, unul dintre SRL-urile Consiliului Județean și un…transportator.…

- O tehnologie de tratare a materialelor textile dezvoltata in Elveția in urma cu cinci ani și-a gasit utilitatea astazi. Soluția Viroblock ucide virusurile care intra in contact cu materialul textil, inclusiv noul coronavirus care provoaca boala COVID-19 și zidul de protecție ramane activ și dupa spalarea…

- Bistrița Nasaud se ”lauda” cu o asociație a carui scop clar e PROMOVAREA TURISMULUI in județ. Și se investesc bani grei in acest sens. Anul trecut, bani de doua apartamente in municipiu s-au dus pe un logo și o analiza. Și asta nu e tot…. Romania are potențial turistic pana acolo incat ar putea ”trai”…

- Angajații SC Drumuri și Poduri Județene Cluj, aflata în subordinea Consiliului Județean, s-au adunat în aceasta dimineața în curtea instituției pentru care lucreaza ca sa protesteze. Aceștia acuza executivul Consiliului Județean de faptul nu și-au mai primit salariale de aproape…

- Consilierii județeni au aprobat astazi un proiect privind situațiile financiare de la data de 31.12.2019 ale societații Paza și Protecție Cluj. Firma de paza a Consiliului Judetean a încheiat anul 2019 cu pierderi de peste 484.000 lei. Situatia financiara dificila a firmei al carei unic actionar…

- Consiliul Județean pregatește investiția pentru modernizarea unui drum de 11 km in zona localitații Alecuș, ce face legatura intre DJ 107 Blaj-Jidvei și DJ 107D Ocna Mureș-Farau. Valoarea investiției este de 19,59 milioane lei. In ședința de joi a Consiliului Județean, a intrat la aprobare documentația…

- Consiliul Județean a alocat, la finele anului trecut, aproape 5 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum de un km. In ședința din aceasta luna, vrea sa mai „puna” inca 5 milioane de lei deoparte. DE CE au nevoie de aproape 10 milioane de lei: Consilierii județeni au votat in luna octombrie 2019…

- Circulația spre Budacul de Jos, pe DJ 173 C, a fost inchisa incepand cu 24 februarie. Prin zona puteau trece doar autospecialele de intervenție și mașinile riveranilor. Cu toate acestea, drumul s-a surpat ieri dupamasa. Acum, accesul e blocat! Nicio mașina nu va mai putea trece pana nu se finalizeaza…