- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 12 aprilie 2021, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 48/2019 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea…

- O manevra care a stupefiat pe mulți: pe 31 martie, hodoronc-tronc, ditamai Parlamentul României a lipit eticheta antisemita pe fruntea țarii, adoptînd o aiuritoare Declarație oficiala în care înfiereaza îngrijoratoarea creștere ”a numarului manifestarilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 15 martie 2021, urmatoarele decrete: Citește și: Ludovic Orban, despre chelnerița de la Apele Romane: PNL are oameni de calitate, peste nivelul mediu al celorlalte partide Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- „Le multumesc colegilor deputati pentru ca au adoptat cu unanimitate de voturi, 311 pentru, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr.238/2004. De ce este important? Prin aceste modificari am intarit siguranta…

- 9:00 16:00 Lucrari in Comisiile permanente la sediul Senatului si online Activitati in circumscriptiile electorale Comisia pentru afaceri europene Descriere De la Pana la Etaj Sala 09:30 Sedinta on line P.L. Descriere Scopul sesizarii Termen raport aviz Termen adoptare tacita Observatii Invitati Rezolutie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii. Legea vizeaza reorganizarea unor institutii din sistemul de invatamant…

- Deputatii au dat miercuri vot favorabil proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul roman Schitului romanesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020. Seful statului arata ca, fata de forma adoptata de Guvern, Parlamentul a operat…