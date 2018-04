Stiri pe aceeasi tema

- Watford Insurance, o companie de asigurari inregistrata in Gibraltar și controlata, indirect, de gigantul american Arch, cu o capitalizare bursiera de 13 miliarde de dolari, este in faza finala pentru a intra pe piața RCA din Romania.

- In ulimii doi ani au aparut si in Romania fonduri de investitii de risc, de tip Venture Capital, o parte create de antreprenori romani, care acum isi cauta firme in care sa investeasca. Ce asteptari trebuie sa aiba firmele care vor bani de la acesti investitori: Voi puteti alege banii nostri sau ai…

- Pe baza datelor din Calendarul Obligatiilor Fiscale pe anul 2018, publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), principalele termene-limita pana la care trebuie declarate veniturile, respectiv platite taxele si impozitele in acest an sunt urmatoarele: - 26 februarie - ONG-urile si societatile…

- Legislatia privind activitatea pompelor funebre s-a modificat și vine cu amenzi mari pentru firmele care funcționeaza fara autorizație. Astfel, societațile de pompe funebre care nu sunt...

- Firma de aparare și securitate SAAB a deschis un birou in țara noastra, iar compania se afla in discuții avansate cu Ministerul Apararii, a declarat pentru Capital, Razvan Antoni, country manager SAAB Romania.

- In fiecare reședința de județ din Romania a existat, sau inca mai exista, cate un complex comercial de mari dimensiuni moștenit de pe vremea comuniștilor. Așa-zise „Magazine Universale”erau niște Mall-uri avant la lettre care ieșeau in evidența in rețeaua comerțului de stat. Cladiri mari, pe cateva…

- Business in tehnologie la Cluj: dai 6% din firma, primești 25.000 de euro Un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanești de tehnologie iși va incepe din primavara activitatea la Cluj și la București, doua centre importante ale inovației romanești. Techcelerator este primul…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…