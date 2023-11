Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de mediu din Capitala au amendat cu 15.000 de lei societatea care realizeaza lucrarile de renovare la Podul Grant, dupa ce au constatat ca angajatii acesteia au demolat cuva de tramvai si au inceput maruntirea acesteia fara a umecta materialul si, in plus, faceau activitati de frezare in urma…

- ”Comisarii Comisariatului Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu s-au deplasat la zona de lucru a santierului Podul Grant, unde au constatat ca, era in plina desfasurare demolarea cuvei de tramvai prin maruntirea cu ajutorul unei foarfece mecanizate. Aceste operatiuni se desfasurau fara…

- Garda de Mediu a amendat firma care face lucrarile la Podul Grant din Bucuresti, intrucat a constatat ca se fac numeroase operatiuni fara a se lua masuri de reducere a poluarii cu praf. La momentul controlului, nori de praf se ridicau din mai multe zone ale santierului, societatea fiind amendata cu…

- Societatea care se ocupa de administrarea Cimitirului Eroilor a fost amendata cu nu mai puțin de 60.000 de lei pentru dezastrul pe care l-a facut in locația amintita. Firma a depozitat in locul respectiv cantitați imense de deșeuri, probabil bazandu-se pe faptul ca aparținatorii nu dau prea des pe acolo.…

- Dorin Meran, comisar-șef la Garda Naționala de Mediu Tulcea, a fost trimis in judecata de DNA joi, 12 octombrie, dupa ce, la inceputul lunii septembrie, el a fost prins in flagrant delict și reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mita in forma continuata, conform News.ro.Meran…

- Paul Nicolau se victimizeaza pe internet și acuza un linșaj din partea președintelui ANPC, Horia Constantinescu, dupa ce restaurantele Taverna Racilor au fost inchise. In acte, Pescobar nu este acționar sau asociat in niciuna din firmele care dețin restaurantele, acestea sunt pe numele parinților sai.Dupa…

- ”Urmare a sesizarilor primite din partea unor cetateni din Sectorul 5 al Capitalei cu privire poluarea aerului, generata de activitatile de pe un santier aflat la intersectia dintre str. Drumul Cooperativei si Prelungirea Ghencea, comisari din cadrul Comisariatului Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale…