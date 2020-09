Firea vrea să solicite renumărarea voturilor în Capitală! Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a declarat, marți noapte, la Antena 3, ca va solicita renumararea voturilor dupa ce mai multe persoane i-au spus ca au existat nereguli in procesul electoral de duminica. Firea a spus ca a vazut procese verbale care erau modificate cu pixul, iar voturile sale erau trecute in dreptul contracandidatului sau de la USR PLUS, Nicușor Dan, transmite g4media.ro . Fostul primar general a acuzat și diferențele mari dintre rezultatul exit-poll-ului prezentat de sociologul Marius Pieleanu, invitat constant la Antena 3, și modul in care a evoluat votul pe parcursul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

