Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, candidat PSD la alegerile parlamentare de duminica, susține ca bucureștenii intalniți de ea sunt nemulțumiți de faptul ca Guvernul PNL a inchis școlile, bisericile sau piețele. Ea ii acuza pe guvernanți ca au dus țara intr-o „catastrofa” sanitara. „Si bucurestenii din Sectorul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis, potrivit carora social-democrații sunt „vinovați moral” pentru tragedia de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. ”Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!”, a…

- Cel mai important lucru pe are il așteapta toata lumea azi de la Klaus Iohannis, dupa evaluarea masurilor de combaterea a pandemiei, este sa ceara demisia lui Orban și a lui Tataru, susține prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea pe Facebook. „Daca nu va cere demisiile celor doi, va deveni…

- "Guvernul agraveaza situatia sanitara si adanceste criza economica. Nu au avut niciun plan. Nu au luat nicio masura. Au avut toata vara la dispoziție, dar NU au pregatit școlile pentru deschiderea in siguranța, nu au pregatit sistemul de invațamant pentru on-line, nu au pregatit secțiile ATI…

- "In lumea civilizata, s-au gasit solutii adecvate pentru elevi si profesori. La noi, guvernul perturba si constrange educatia. Iata inca o mostra de dispret si incompetenta marca Anisie - Pepsiglas. Mai multe asociații ale elevilor cer Ministerului Educației sa retraga noile declarații-angajament…

- Gabriela Firea a reacționat, pe Facebook, dupa numarul mare de infectari care apare, in fiecare zi, in Romania, și acuza Guvernul ca nu face testari suficiente."Cate infectari pe zi trebuie sa fie pentru a incepe in al 12-lea ceas testarea populatiei pentru izolarea virusului? Citește…

- "O beizadea de la Constanta, ajunsa prin frauda electorala viceprimar al Capitalei, se lauda azi ca va aduce fonduri europene pentru reabilitarea retelei de termoficare! Noi citisem prin presa vremii ca oameni de-ai lor se ocupau cu trafic de tigari! Acum vad ca au trecut la un alt nivel! La furt…

- Primarul in funcție al Capitalei, Gabriela Firea, se revolta dupa ce Nicușor Dan, primarul ales, a anunțat ca va incepe testarea in masa a bucureștenilor. Aceeași masura a fost dispusa de Firea in urma cu cateva luni, insa PNL și Guvernul au blocat procedurile, acuzand ca Firea cauta sa caștige capital…