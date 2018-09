Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a acuzat, marti seara, pe Liviu Dragnea, ca in sedintele de partid este numai „lapte si miere”, dar in subterane si in intalnirile pe care le are cu doar cativa apropiati deciziile sunt cu totul altele, facand referire la episoadele Grindeanu si Tudose.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca, dupa schimbarea guvernului Tudose, Liviu Dragnea a vrut sa o propuna pe Carmen Dan pentru a prelua funcția de premier, dar nu au fost de acord colegii din conducerea partidului.

- ”Pentru nașul Nicu Badalau și pentru tot PSD-ul... Pot sa cant și eu o strofa? Nu e por#no... E un pic așa... deplasata, dar și aștia au zis mu#e PSD. Lalalaila... Sa vina diaspora... ca noi ne piș#m pe ea”, spunea un lautar. In realitatea, clipul care circula pe Facebook este de la o petrecere…

- Consilierul general al PNL, Catalin Deaconescu, sustine ca primarul general Gabriela Firea a deschis, pentru nunta fiului lui Liviu Dragnea, scara rezervata oficialitatilor si, mai mult, aceasta ar fi „oficiat“ cununia civila, desi n-ar avea asemenea atributii.

- Florin Vasilica, fiul regretatului artist Liviu Vasilica, a fost prezent la nunta lui valentin, fiul liderului PSD Liviu Dragnea. Interpretul de muzica populara Florin Vasilica s-a numarat printre artiștii care au cantat la nunta lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea. Pe langa Florin…

- Iubita lui Liviu Dragnea a atras atentia in ziua nuntii lui Valentin Dragnea, cu tinutele pe care le-a ales. Daca ne luam dupa fotografiile care au aparut pana acum de la eveniment, Irina Tanase a schimbat trei tinute in ziua nuntii lui Dragnea Jr. La cununia civila, oficiata chiar de primarul Capitalei,…

- Sute de persoane participa la nunta fiului lui Liviu Dragnea, de la colegi de partid la miniștri și președinți de consilii județene.Printre sutele de invitați la nunta lui Valentin Dragnea se afla și doi artiști celebri din Romania, Marcel Pavel și Calin Geambașu. Cei doi vor canta in fața…

- Mii de romani promit sa vina la nunta fiului liderului PSD Liviu Dragnea, care va avea loc duminica, la Biserica Sfantul Elefterie din Bucuresti. Comunitatea ”Luptam pentru Romania” a creat un eveniment pe Facebook la care isi confirma participarea tot ...